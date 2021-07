Stocksport-Damen machen den Hattrick perfekt

Denn das Vornholz-Quartett mit Julia und Nicole Feichtgraber, Luise Storer sowie Simone Steiner brauchte beim Final Four in Niederösterreich Nerven aus Stahl: Im Halbfinale gegen Liebenfels (Kt) lag Vornholz im dritten Spiel vor der letzten Kehre mit 10:11 hinten - dann holte Paradeschützin Simone Steiner mit einem „Zauberwappler“ die Kastanien für die Steirerinnen aus dem Feuer: 15:11 bzw. 4:2. Und im großen Finale ging‘s zum Drüberstreuen beim Stand von 3:3 gegen St. Peter in die Verlängerung. Da war dann Luise Storer die „Retterin“, brachte mit einem Supertreffer in der zweiten Kehre die Entscheidung. Damit schafften die Vornholz-Damen den Hattrick, holten zum dritten Mal - und das hintereinander - die Trophäe in die Steiermark!