36.000 Ersatzteile liegen immer auf Lager

Vom Toilettenpapier angefangen über Schaltkästen und Stromzähler bis hin zu Kabelbindern, Spezialfiltern und sogar Betonsockeln - die 36.000 ständig verfügbaren Ersatzteile sind auf sechs Standorte verteilt, rund 10.000 sind in dem grauen, unscheinbaren Gebäude am Areal der Zentrale in der Wiener Straße zu finden. „Unser Ziel ist einhundertprozentige Versorgungssicherheit“, sagt Ernst Scheiber, der für das so genannte Zentralmagazin und das Lager für den Gas- und Wasser-Bereich der Linz AG verantwortlich ist.