Zahlreiche Autos mit Phallus-Symbolen verunziert

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Vandalen in Hadersdorf am Kamp im Bezirk Krems-Land (Niederösterreich) ihr Unwesen getrieben. Die Täter verschafften sich illegal Zutritt zum Parkplatz eines Autohauses. Dort ritzten sie obszöne Symbole in ganze 16 Firmen- und Privat-Pkw.