So kommen Sie ohne Stress in den Urlaub

Am Grenzübergang Spielfeld spießt es sich

Alles drängt nach Süden ans Meer - und zwar vor allem auf der A 2 Süd-, der A 9 Pyhrn-, der A 10 Tauern- und der A 11 Karawankenautobahn. Viel Verkehr wird auch auf der Achse A 12 Inntal- und A 13 Brennerautobahn erwartet. Die Blechlawine kommt hier vor allem an den Grenzübergängen zu stehen: In der Steiermark spießt es sich in Spielfeld bei der Einreise, an der slowenisch-kroatischen Grenze Gruskovje/Macelj brachten bereits letztes Wochenende Staus in beiden Richtungen die Autofahrer zum Schwitzen.