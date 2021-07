Schildkröte Sigmund tippt auf Italien

Ein voller Erfolg war die Aktion auch für die Grazer Forschungsstation Turtle Island, in die Sigmund nach zwei Wochen im Center West nun wieder zurückkehren wird. Center West Manager Martin Wittigayer übergab dem Leiter von Turtle Island, Dr. Peter Praschag, als Unterstützung und Dankeschön einen Scheck des Centers West in der Höhe von 2500 Euro. Die Spendenaktion für Turtle Island im Einkaufszentrum, bei den sich die Center Gäste beteiligen können, läuft indes noch weiter. „Als Carolina-Dosenschildkröte zählt Sigmund zu jenen etwa 200 Schildkrötenarten, die vom Aussterben bedroht sind. Das Ziel von Turtle Island ist es, die in menschlicher Obhut gezüchteten Exemplare wieder in ihre Ursprungsländer auszuwildern“, sagt Praschag, der auch international als anerkannter Wissenschaftler und Zoologe gilt. Mit über 200 Arten und mehr als 1600 Schildkröten an drei Standorten in Graz ist Turtle Island eine Arche Noah für vom Aussterben bedrohte Arten.