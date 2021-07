Promi-Auflauf bei Haider-Premiere in Mörbisch

New York trifft das Burgenland. Mit dem Kultmusical „West Side Story“ schlägt man in Mörbisch neue Töne an. Zum ersten Mal wurde statt einer Operette ein Musical aufgeführt. Und das wollten sich mehr als 5000 Menschen nicht entgehen lassen. Von Vizekanzler Werner Kogler, Moderatorin Barbara Karlich bis hin zu Richard Lugner - sie alle waren bei der fulminanten Premiere mit dabei.