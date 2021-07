Debatten um Sanierung des Stadions SV Spittal

Not und Elend in den Umkleidekabinen

Damit könne man weitere Einnahmen lukrieren. Ähnlich sahen das FP und VP. Man wolle dem SVS keine Steine in den Weg legen und den Wünschen nachkommen. Einigkeit herrschte hingegen bei der Erneuerung der Tribüne sowie der Umkleiden. „Im Keller und in den Umkleidekabinen herrschen Not und Elend. Wenn man sich das vor Ort anschaut, und einem der Schimmel entgegenkommt, ist das nicht mehr menschenwürdig“, so Köfer.