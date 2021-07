Oberösterreicher tischen Menüs für Hundenapf auf

Der Haustiermarkt boomt - das unterstrich schon die 28,5-Millionen-Euro-Beteiligung an Tractive, dem GPS-Tracker-Hersteller für Hunde und Katzen aus Pasching. Immer mehr Wurst- und Fleischproduzenten entdecken nun auch diesen Bereich für sich: Traditionsbetrieb Ablinger aus dem Flachgau stellt schon 85 verschiedene Hundesnacks her. In Redlham steht Dagmar Hütthaler hinter dem BARF-Futter namens „Dinner for Wau“. Die Produkte stellt der Fleischverarbeitungsbetrieb ihres Mannes Florians her.