Sieben Jahre Haft für Drogen-Händler (39)

Der Angeklagte hat aus seiner ersten Verurteilung nichts gelernt: Im April 2018 bekam er im Landesgericht Salzburg eine vergleichsweise milde, teilbedingte Haftstrafe – wegen Suchtgift-Handel. Aufgehört hat er mit den Drogen aber nicht: Im Februar 2019 klickten nämlich wieder die Handschellen – wieder wegen Suchtgift-Handel. Diesmal in großen Dimensionen: Es ging in der Anklage um 26 Kilo Cannabis und 15 Kilo Kokain, insgesamt also 41 Kilogramm Rauschgift. Mit dieser Menge soll er als Chef einer achtköpfigen Bande seit Oktober 2018 bis zu seiner Festnahme gehandelt haben – und einen Teil auch besessen haben. Teilweise gab der Kroate die Vorwürfe zu, teilweise leugnete er sie.