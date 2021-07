Rathausturm wird nun zum Publikumsmagneten

Denn um erstmals den Zugang für die Öffentlichkeit zu ermöglichen, ist – wie berichtet – eine umfassende Sanierung notwendig. Ursprünglich hätte diese bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen sein sollen, doch aufgrund der Pandemie wurde der Zeitplan ordentlich durcheinandergewirbelt. Mittlerweile ist der Umbau aber bereits voll angelaufen. Fenster, Treppenaufgänge, Holzelemente und Plattformen werden in Rücksprache mit dem Bundesdenkmalamt saniert. Auch die Fahnenaufhängung wird erneuert und ist künftig elektrisch zu steuern. Die spezielle Baustelle stellt die Arbeiter aber vor eine große Herausforderung: „Alle Baustoffe müssen händisch über eine schmale Treppe in den Turm hinauf- und Abfall wieder hinuntergetragen werden. Das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch“, schildert Bürgermeister Matthias Stadler. Dennoch soll der Umbau noch heuer abgeschlossen sein.