Covid-Spur reicht bis in grüne Landesversammlung

Der Grüne Stögmüller ist ein Betroffener des Clusters aus dem Ibiza-U-Ausschuss. Am Montag war sein selbst gemachter, freiwilliger PCR-Test positiv, am Abend begannen die Symptome. Am Samstag davor war er auf der grünen Landesversammlung in Linz (an der frischen Luft) mit etwa 230 Teilnehmern, was er beim Contact-Tracing auch angab. Erkrankungen von Teilnehmern seien aber nicht aufgetreten und keine Person ist in Quarantäne.