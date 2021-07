„Digital Excellence in der Lehre“: Siegel für MCI

Die ‚Foundation for International Business Administration Accreditation‘ (FIBAA) ist eine renommierte international tätige Qualitäts- und Akkreditierungsagentur mit Sitz in Bonn und Zürich, die Hochschulen bei der Weiterentwicklung ihres Leistungsangebots unterstützt und die gemeinsam mit Expertinnen und Experten diese innovative und zukunftsorientierte Zertifizierung entwickelte. Im Zuge des Akkreditierungsverfahrens konnte das MCI eindrücklich unter Beweis stellen, dass die Standards für Exzellenz in der digitalen Lehre erfüllt und in ausgewählten Bereichen sogar übertroffen wurden.