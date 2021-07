Tiertransporte bei Hitze: Gesetze reichen nicht

Aber auch die innerösterreichischen Routen können für Tiere bei Hitze lebensgefährlich sein. „Kommt ein Tiertransport zum Stehen, zum Beispiel wegen Stau oder Wartezeiten, steigen die Temperaturen im Fahrzeug schnell um mehrere Grad. Zusätzlich produzieren die Tiere in den Fahrzeugen Wärme. Die Temperatur im Inneren ist deshalb fast immer höher als in der Umgebung. Die bei Langstrecken verpflichtenden Ventilatoren in den Lkws können im besten Fall die Luft bloß austauschen, nicht aber die Temperatur wirksam senken. Eine Senkung der Obergrenze auf Außentemperaturen von 25 Grad wäre hoch an der Zeit. Minister Mückstein kann ja auch jederzeit strengere Regeln, als von der EU vorgegeben, einführen“, so Weissenböck.