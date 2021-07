Medaillenregen für Spittaler Schwimm-Asse!

Die Erfolgswelle für die Spittaler Schwimmer reißt nicht ab. Genau an jenem Wochenende, an dem Aushängeschild Heiko Gigler die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio bestätigt bekam, räumten seine Spittaler Vereinskollegen bei den Kärntner Landesmeisterschaften in Wolfsberg gehörig ab.