Motorradfahrer bei Crash mit Auto schwer verletzt

An der Kreuzung der Pinzgauer Straße (B311) und Thumersbacher Straße übersah am Mittwochnachmittag eine 26-jährige Pkw-Lenkerin aus Kaprun einen Biker (58) aus Deutschland und rammte diesen als sie in die Straße einbog. Der Motorradfahrer wie auch seine Beifahrerin wurden beim dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Deutsche musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Salzburg geflogen werden. Seine Lebensgefährtin (48) wurde von der Rettung ins Spital nach Zell am See gebracht.