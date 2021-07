Bei Genesenen schützt bereits der erste Stich

Anmeldefreies Impfen bald auch im Pongau

Wer sich spontan gegen das Coronavirus immunisieren lassen möchte, bekommt nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern auch in St. Johann im Pongau am Wochenende Gelegenheit dazu. 600 Dosen Biontech-Serum stehen am Samstag von 12 bis 21 Uhr im Kongresshaus zur Verfügung. E-Card, Ausweis und Aufklärungs- und Dokumentationsbogen sind mitzubringen.