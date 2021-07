„Ich habe aufgeräumt und Ballast abgeworfen“

„Es gibt ganz viele Künstler, die produzieren Lieder, die sich gut verkaufen, aber selbst sind sie gar nicht glücklich damit. Erfolg und Stückzahlen und Geld - das ist nicht immer alles. Du musst jeden Tag zufrieden einschlafen, das ist die große Kunst.“ Sein neues Album ist auch eine Botschaft an die Menschen, die es in den letzten Monaten besonders schwer hatten: „Ich hab mir gedacht, genau das ist es. Jetzt muss man doch ein Lied machen, dass die Leute motiviert. Die Herzen zum Himmel, die Sorgen in die Hölle. Kein Mensch will sorgen, jeder will glücklich sein.“