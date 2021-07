Sechs Tipps, wie Sie jetzt kühlen Kopf bewahren

Aufenthalte im Freien vermeiden

Was an kälteren Tagen gut für die Gesundheit ist, sollte jetzt besser ausbleiben. Auch, wenn das Wetter uns nach draußen treibt, sollte körperliche Anstrengung vermieden werden – besonders um die Mittagszeit. Einkäufe und Freizeitaktivitäten können in die Morgen- oder Abendstunden verlegt werden, in denen es noch nicht ganz so heiß ist.