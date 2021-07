Neun Juli-Tage werden in Linz bunt

Wer geimpft, genesen oder getestet ist, bekommt zu Beginn an einem der fünf 3G-Checkpoints ein Zutrittsband, und schon kann der Spaß losgehen: 100 Künstler(-Gruppen) treten an den Wochenenden 15.-17., 22.-24. und 29.-31. Juli jeweils von Donnerstag bis Samstag an elf Orten in Linz auf, das Programm wird jeweils am Beginn der Woche fixiert: „Die Organisation war herausfordernd, es ist eine völlig neue Logistik im Hintergrund, die mehr Personal erfordert“, so der Linzer Kulturdirektor Julius Stieber, der es trotz der Lockerungen wichtig findet, dass auch Sitzplätze zur Verfügung stehen: „Ein Teil des Publikums möchte eine gewisses Sicherheitsgefühl haben.“