Corona: Land Tirol setzt auf weitere Impf-Aktionen

Nach dem großen Andrang am vergangenen „Impf-Sonntag“ hat das Land Tirol neben dessen Wiederholung weitere niederschwellige Angebote beschlossen. Am Donnerstag seien Impfzentren zwischen 17 und 20 Uhr für Erstimpfungen ohne Voranmeldung geöffnet, am darauffolgenden Zeugnistag von 12 bis 18 Uhr, gab Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) am Dienstag bekannt. Ein Impfbus für die Regionen soll noch im Juli Fahrt aufnehmen.