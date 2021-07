Testbus mutiert zum Impfbus und fährt Open Airs an

Der Testbus, der in den vergangenen Monaten seine Runden in Vorarlberg gedreht war, war ein Erfolgsmodell. Was liegt näher, als diesen Bus nun zu einer mobilen Impfstation zu verwanden? Genau dafür wird derzeit im Landhaus ein Konzept ausgearbeitet. Schon nächste Woche soll das Gaspedal durchgedrückt werden, Zielorte sind Großveranstaltungen jeder Art.