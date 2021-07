Andreas Gabalier: „Baywatch“-Einsatz am Wörthersee

„Ehrlich, mir fehlt meine Arbeit. Die Auftritte, die Konzerte und der Kontakt mit den Menschen - aber das kommt wieder“, sinniert Charts-Star Andreas Gabalier, als ADABEI ihn im Vorfeld der Aufzeichnung der ORF-Sendung „Stars am Wörthersee“ (am 24. Juli in ORF 2) besucht. Es ist der Ort, mit dem den Musiker viele Erinnerungen verbinden, immerhin hat der Grazer hier seine „wilden“ Teenager-Zeiten verbracht.