Messi (34) lässt mit Glanzauftritt Gauchos hoffen

Angeführt von Superstar Lionel Messi ist Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft ins Halbfinale der Copa America eingezogen. Messi und Co. gewannen am Samstagabend (Orstzeit) in der zentralbrasilianischen Stadt Goiania gegen Ecuador glatt mit 3:0 (1:0). Argentinien trifft im Halbfinale der Südamerikameisterschaft am Dienstag auf Kolumbien, das sich in Brasilia gegen Uruguay 4:2 im Elfmeterschießen durchsetzte.