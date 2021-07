Barfußkletterer (50) stürzt 30 Meter über Felsen

Der 50-Jährige aus Düsseldorf (D) war am Samstag gegen 8.30 Uhr von Steinbach am Attersee zum Mahdlgupf-Klettersteig unterwegs. Obwohl der Weg gut markiert und der Steig deutlich erkennbar ist, bog der Mann in Richtung eines alten Klettersteig-Einstiegs ab.

„Das ist unerklärlich, denn der alte Weg ist auch abgesperrt“, rätselt Stephan Santer, Leiter der Bergrettung Steinbach/Weyregg.