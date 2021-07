Obermillstatt: Kost-Nix-Laden am Dorfplatz

Edeltraud Erlacher und Evelyn Gruber sagen der Wegwerfgesellschaft den Kampf an. Die beiden Oberkärntnerinnen haben in Obermillstatt am Dorfplatz nämlich eine „Fair Schenk Stube“ eröffnet, in der gebrauchte Gegenstände sowie Lebensmittel abgegeben und an Interessierte verschenkt werden.