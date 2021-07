Radfahrerin nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Eine 79-Jährige aus Graz fuhr gegen 15.20 Uhr in der Eggenberger Allee in westliche Richtung und wollte nach links in die Straßganger Straße einbiegen. Dabei dürfte sie die auf ihrem Fahrrad entgegenkommende 77-jährige Grazerin übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und die Radfahrerin kam zu Sturz. Sie wurde mit schweren Verletzungen in das UKH Graz eingeliefert.