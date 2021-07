Telefon-Betrüger prellte Tankstellen-Mitarbeiterin

Als Schwager ihres Vorgesetzten gab sich der Mann mit ausländischem Akzent am Telefon aus. Er würde gerade an der Behebung eines PC-Programmfehlers arbeiten, benötige dafür aber einige Gutscheincodes von Wertkarten, unter anderem von Amazon und Google Play. Die Frau glaubte dem Mann vor allem deshalb, weil es so aussah, als rufe er vom Handy ihres Chefs an. „Er dürfte dessen Handynummer herausgefunden, gehackt und dupliziert haben“, schildert ein Ermittler der Exekutive der „Krone“.