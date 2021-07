Von Gleichstellung kann im Ländle keine Rede sein

„Nirgendwo in Europa ist der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern größer als in Vorarlberg.“ Dieser zentrale Satz von Sabine Juffinger, die im Auftrag des Landes den Gleichstellungsbericht verfasst hat, müsste eigentlich bei jedem die Alarmglocken klingen lassen. Die Defizite im Land sind struktureller Natur: Zum einen entscheidet sich ein Gutteil der Vorarlbergerinnen nach wie vor für klassische Frauenberufe, die systemisch unterbezahlt sind, während Männer vorzugsweise in gut dotierte technische Berufe drängen. Und zum anderen arbeiten im Ländle 51,1 Prozent der berufstätigen Frauen nur in Teilzeit - nirgendwo in Österreich ist diese Quote höher. Das wirkt sich nicht nur negativ auf Einkommen und Karrierechancen aus, sondern zementiert auch die klassische Rollenverteilung - die Frau als Heimchen am Herd, der Mann als Ernährer. Insofern erstaunt es nicht, dass in Vorarlberg nur 13 Prozent der Väter in Karenz gehen, während es im Österreichschnitt immerhin 20 Prozent sind.