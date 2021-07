Abseits der Strecke lebt die Legende Rindt auf

Es handelt sich um eine Art Hommage an den in der Steiermark groß gewordenen Piloten, der zu früh im Rennwagen starb. In der kurzen Videoarbeit sind Szenen und Interviews vom Großen Preis von Österreich 1970 zu sehen. Das Heimrennen am 16. August sollte der Höhepunkt von Rindts Karriere werden. Er startete mit seinem Lotus von der Pole, doch der Motor gab den Geist auf. Es war sein letzter Grand Prix, denn er starb am 5. September beim Training für den Großen Preis von Italien.