Großraumbüros werden zur Gretchenfrage beim Land

Auch in Seekirchen sind offene Büros geplant

Mit offenen Arbeitsbereichen wird auch die neue Bezirkshauptmannschaft in Seekirchen ausgestattet. Für das neue Gebäude erfolgte diese Woche der Spatenstich. Die Kritik der Mitarbeiter hält sich aber in Grenzen – immerhin wird es neben dem offenen Service-Bereich auch noch Einzel- und Doppelbüros geben.