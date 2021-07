VFV-Cupfinale: Elfer-Krimi ging an Lustenau

Der FC Lustenau und der FC Egg lieferten sich ein Cupfinal-Duell völlig auf Augenhöhe, so wie es die beiden Trainer schon im Vorfeld vermuteten. Das Finale war aber nicht nur ein Duell auf dem grünen Rasen, die beiden Fan-Gruppen sorgten von Beginn an für eine Stimmung, die man bei einem VSV-Cupfinale so noch nicht erlebt hat.