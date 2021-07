Haaland und Co. spielen in Altach gegen FC Bologna

„Voraussichtlich wird Dortmund mit allen EURO-Stars spielen“, gibt sich Altachs Geschäftsführer Christoph Längle optimistisch. Begründet, denn der deutsche Kultklub hat in Altach schon mehrfach in Bestbesetzung gespielt. Der Termin dafür ist sehr günstig, weil für Dortmund unmittelbar nach dem Trainingslager in Bad Ragaz (Sz) und dem Spiel in Altach mit DFB-Cup und Meisterschaftsauftakt der „Ernst des Fußballerlebens“ beginnt.