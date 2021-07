Sieben Tonnen Kokain in Ecuador beschlagnahmt

Das Kokain war im Hafen von Guayaquil in zwei Containern mit Thunfisch-Konserven entdeckt worden, die nach Spanien verschifft werden sollten. Die Polizei in Ecuador bezeichnete den Fund als einen bedeutenden Schlag gegen den Drogenhandel. Verhaftungen in Zusammenarbeit mit der Kokain-Ladung gab es aber bis dato noch keine.