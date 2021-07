„Smallville“-Star Mack zu 3 Jahren Haft verurteilt

Allison Mack (38), die unter anderem mit der TV-Serie „Smallville“ bekannt wurde, ist für ihre aktive Mitgliedschaft in einem bizarren New Yorker „Sex-Kult“ zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Mack könne nach ihrer Haft zudem nur unter strengen Auflagen freigelassen werden und müsse 30.000 Dollar Strafe zahlen, ordnete ein Gericht in New York am Mittwoch an.