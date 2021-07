Reiten: Sogar Neuseeländerin zieht‘s nach Kornberg

Mit einiges an internationaler Beteiligung geht ab Freitag die Staatsmeisterschaft der Vielseitigkeit im HSV Feldbach RC Schloss Kornberg vonstatten. Mit den Dressurprüfungen geht‘s los, am Samstag folgt das Springen, ehe am Sonntag mit dem Geländeritt der krönende Abschluss erfolgt. „Dafür haben wir rund 160 Hindernisse aufgestellt“, so Hausherr und Ex-Meister Daniel Dunst.