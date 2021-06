Sturmfront fordert Wasserrettung

Um kurz vor 18 Uhr wurden von der ZAMG die Sturmwarnanlagen auf den Seen aktiviert - kurz danach musste die Salzburger Wasserrettung schon zu ihrem ersten Einsatz ausrücken. Am Fuschlsee waren Personen im Wasser in Not, diese konnten jedoch vom Feuerwehrboot aufgenommen und gerettet werden. Am Wolfgangsee und am Obertrumersee musste die Wasserrettung zu Bootsbergungen ausrücken. Am Mondsee wurden außerdem Sturmwarnfahrten mit den Einsatzbooten durchgeführt. Es gab keine Verletzten, insgesamt standen etwa dreißig Kräfte der Wasserrettung im Einsatz.