Teambuilding ist beim E-Grazathlon angesagt

Im Gegensatz zu den klassischen Laufevents kommt es beim E-Grazathlon eben auf Teamwork und Zusammenhelfen an. Mit seinen Arbeitskollegen oder Vereinsmitgliedern kann man sich an den schönsten Plätzen der Stadt über die 20 verrücktesten Hindernisse wie Wasserrutschen, Betonröhren oder Schlammbecken kämpfen. Die zehn Kilometer lange Strecke wird den Teilnehmer einiges abverlangen, garantiert aber auch einen hohen Spaßfaktor bringen. Firmen, die schon auf dieses außergewöhnliche Teambuilding setzen, sind zum Beispiel die Steiermärkische Sparkasse oder der Namensgeber, die Energie Steiermark: „Dieses Event spornt alle Teilnehmer zur Höchstleistung an und bringt positive und frische Energie“, betont Vorstand Christian Purrer.