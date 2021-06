Teststationen werden leerer

Wegen der geringen Testzahlen gibt es immer mehr Ortschaften, die ihre Öffnungszeiten einschränken oder den Testbetrieb gar komplett auflassen. So zum Beispiel die Gemeinde Krispl. Die bestehende Teststation bleibt wegen des starken Rückgangs an Testwilligen ab 3. Juli geschlossen. In Altenmarkt bleibt die Teststruktur zwar erhalten, die Station ist aber umgesiedelt. So ist der Testbereich jetzt in Zauchensee nahe den Hotels – hauptsächlich Junge, die noch nicht geimpft sind, kommen zur Station. In der Gemeinde Neumarkt hat man erst gar keine eigene Teststation eröffnet, sondern sich von Anfang an mit der hiesigen Apotheke zusammengetan.