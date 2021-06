Hummels: „Mehr Falten am Bauch als im Gesicht“

Fans von so viel Ehrlichkeit begeistert

So viel Ehrlichkeit kommt bei den Followern der Moderatorin gut an. „Wir Mamas haben doch alle Spuren unserer Schwangerschaften am Körper. Es gibt nichts Tolleres als unsere Kinder“, spricht ihr ein Fan Mut zu. Ein anderer schreibt: „Einige haben Falten am Bauch, andere haben Rollen. So ist das nun mal. So what?!“