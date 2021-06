Experten warnen: Zweiten Stich nicht verschieben

In zeitlicher Nähe zur Impfung wurden 124 allergische Reaktionen verzeichnet, 422 allergische Hautreaktionen sowie 73 Fazialsparesen bzw. Empfindungsstörungen, also Gesichtslähmungen. Die Zahl „widerspiegelt das, was sonst auch passiert“, betonte Tucek, also das Vorkommen solcher Beschwerden in der Bevölkerung auch ohne Impfung. Als schwere vermutete Nebenwirkungen gelten zwölf Fälle von VITT (Vakzin-induzierte thrombotische Thrombozytopenie oder TTS (Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom), sehr seltene, aber schwere Gerinnungsstörungen, die in zeitlichem Zusammenhang zur AstraZeneca-Impfung stehen dürften. Weiters traten 18 Fälle einer Herzmuskelentzündung auf - zwölf nach Biontech/Pfizer, sechs nach AstraZeneca. Eine 81-Jährige sei danach an einem Multiorganversagen verstorben, acht Patientinnen und Patienten genesen und neun Fälle seien noch in Abklärung.