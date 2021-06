„Ewige Stadt“ Rom erstickt in akuten Müllproblemen

3000 Tonnen Müll pro Tag

Verbrennungsanlagen lehnt die in Rom seit 2016 regierende populistische Fünf Sterne-Bewegung ab. Die städtischen Abfallbetriebe Ama müssen täglich 3000 Tonnen Unrat einsammeln. Im Jahr 2017 hatte die Stadt Rom ihren Abfall in der Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr bei Zwentendorf (Bezirk Tulln) entsorgt. 70.000 Tonnen römischen Mülls wurden 2017 in Zwentendorf in Niederösterreich verbrannt. Inzwischen sind die Römer wütend. Sie befürchten in Zeiten der Pandemie Probleme für die öffentliche Gesundheit.