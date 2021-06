RB-Abschied naht: Sabitzer gibt’s wohl günstiger

Der ÖFB-Kicker besitzt in seinem Vertrag offenbar eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 50 (!) Millionen Euro. Was zahlreiche Klubs abschreckt. Nach „Bild“-Informationen sei Leipzig jedoch nun sogar bereit, den Österreicher für weniger Geld ziehen zu lassen. Eine genaue Summe wird jedoch nicht genannt.