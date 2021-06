Falkensteiner: Schlosshotel-Chef als Covid-Manager

Deshalb ist er seit Pfingsten pausenlos unterwegs: „Wir haben in allen Hotels die Konzepte geschärft, überarbeitet, wollen in der verändern Hotel-Welt neu durchstarten.“ In allen Hotelanlagen geht man mit dem gleichen Konzept gegen Corona vor. „In Capo Boi auf Sardinien steht nun eine weitere Fünf-Sterne-Anlage. In Jesolo wurde massiv erweitert, auch in Südtirol hat Falkensteiner viele Häuser.“ Von Deines war überall.