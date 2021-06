Gesetzesänderung sichert Grazer Airport Millionen

Die Luftfahrt ist während der Coronakrise in heftige Turbulenzen gekommen. Der Grazer Flughafen startet jetzt neu wieder durch. Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) war am Montag in die Murmetropole gereist - und er hatte gute Nachrichten im Gepäck. Eine Gesetzesänderung wird dem Airport Millionen bringen.