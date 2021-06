Frau erlitt Herzinfarkt: Rettung kam aus der Luft

Um die Mittagszeit verspürte eine Frau in einer Einfamilienhaussiedlung in Achau, Bezirk Mödling (NÖ) plötzlich stechende Schmerzen in der Brust und verständigte den Notruf. Der Disponent in der Leitstelle erkannte sofort den Ernst der Lage und entsandte das Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Sanitäterteam des Roten Kreuzes Mödling nach Achau. Parallel dazu alarmierte er den Hubschrauber Christophorus 33 aus Wiener Neustadt.