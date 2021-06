Regenbogenfahne wurde gestohlen und verbrannt

Während man sich in Graz darüber freut, dass wenige Tage vor der Parade zum Christopher Street Day am Samstag erstmals Regenbogenfahnen unter dem Uhrturm wehen, stehen in Mürzzuschlag fünf Männer im Alter von 18 und 19 Jahren im Verdacht, in der Nacht auf Sonntag eine solche Fahne gestohlen und verbrannt zu haben.