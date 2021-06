Kärntner Verein Together rettet Lebensmittel

Verbogene Karotten, zu kleine Salatköpfe: Nicht jedes regionale Gemüse landet in den Verkaufsregalen. Doch oft sind die Lebensmittel zu schade, um als Tierfutter oder Kompost zu enden. Hier setzt ein Projekt des Kärntner Vereins Together an: Freiwillige rücken zur Nachernte aus oder holen ab, was übrig geblieben ist.