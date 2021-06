Rund fünf Hektar Getreide in Andau abgebrannt

Die Hitze und die Trockenheit fordern mittlerweile ihren Tribut. In Zurndorf brannte am Sonntag ein Mähdrescher, in Andau ist Montag Vormittag ein Feld bei Mäharbeiten in Flammen aufgegangen. Die Florianis waren zwar schnell zur Stelle, trotzdem brannten etwa fünf Hektar der Gerste ab.