Gesetzesänderung sichert Flughafen Graz Millionen

Ab Juli wieder mahr Destinationen

In den nächsten Wochen sollen am Flughafen Graz die für die steirische Wirtschaft wichtigen Linienverbindungen weiter auf- und ausgebaut und das touristische Angebot deutlich erweitert werden: „Derzeit werden ab Graz in der Linie die Umsteigeflughäfen Wien, Frankfurt und Amsterdam angeflogen sowie die Wirtschaftsmetropole Düsseldorf“, führte Grimus aus. Zürich kehre am 2. Juli in den Flugplan zurück.