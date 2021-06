Polizei rettete Mann aus verrauchter Wohnung

Um 3.45 Uhr in der Früh nahm die junge Frau (24) in Graz-Waltendorf Brandgeruch wahr und tätigte einen Notruf. Die Polizei war rasch vor Ort und konnte durch eine Balkontür zwar einen Mann in der Wohnung erkennen, der jedoch nicht auf ihr Klopfen und ihre Schreie reagierte.